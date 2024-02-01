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Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat faizleriyle ilgili açıklama: Devam edilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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Merkez Bankası’ndan kredi ve mevduat faizleriyle ilgili açıklama: Devam edilecek

Son dakika haberine göre Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 45'e yükseltildiği PPK toplantısının özet metnini paylaştı. Metinde, kredi arzı ve mevduat faizindeki olası oynaklıklara karşı makroihtiyati tedbirlerin süreceğine vurgu yapıldı.

25 Ocak'ta faizin 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltildiği PPK toplantısının özetinde TCMB, faiz kararı ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

TCMB, Enflasyon Raporu'nda öngörülen doğrultusunda hizmet fiyatları ve vergi güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen kalem fiyatlarındaki artışlarla Ocak ayında enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti.

Özette, "Ocak ayında, aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşe de değinilen özette "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" denildi.

Özette, "Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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