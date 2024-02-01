Merkez Bankası’ndan kredi ve mevduat faizleriyle ilgili açıklama: Devam edilecek

Mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşe de değinilen özette "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" denildi.

Özette, "Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.