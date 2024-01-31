2024 MTV ödemesi olanlar dikkat! Bugün saat 23.45’de süre doluyor! İşte MTV ödeme ekranı…
2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinin ilk taksit ödemesi bugün sona eriyor. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen MTV ödemeleri 1 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı. Yatırmayı unutanların bugün saat 23.45’e kadar vakti bulunuyor. İşte 2024 MTV ödeme ekranı…
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ilk taksiti için bugün son! Bilindiği üzere araç sahipleri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 taksit şeklinde MTV ödemesi gerçekleştiriyor.
Söz konusu ödemenin ilk taksiti 1 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar tüm araç sahipleri yılın ilk yarısını kapsayan MTV ödemelerini geçekleştirebilecek. Peki MTV nereden ve nasıl ödenir? İşte merak edilen sorunun cevabı…
MTV NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksitleri Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden kolayca ödenebiliyor.
2024 MTV'LER ARTTI!
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri yeniden değerleme oranı baz alınarak yeniden hesaplandı. Yeni düzenleme ile birlikte 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira oldu.
YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMESİ SÜRESİ DOLUYOR
Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor.
Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek.
Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Ekim-Kasım-Aralık 2023'e ait turizm payının beyanı ve ödemesi, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2023 yılında kullanılan defterlerin 2024 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de süre 31 Ocak'ta dolacak.
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