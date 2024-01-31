2024 MTV ödemesi olanlar dikkat! Bugün saat 23.45’de süre doluyor! İşte MTV ödeme ekranı…

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ilk taksiti için bugün son! Bilindiği üzere araç sahipleri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 taksit şeklinde MTV ödemesi gerçekleştiriyor.

Söz konusu ödemenin ilk taksiti 1 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar tüm araç sahipleri yılın ilk yarısını kapsayan MTV ödemelerini geçekleştirebilecek. Peki MTV nereden ve nasıl ödenir? İşte merak edilen sorunun cevabı…