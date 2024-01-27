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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 35 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi. Bakan Koca paylaşımında alınacak personellerin 15 bininin hemşire, 8 bininin ise sürekli işçi olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Koca, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:
"Mesleki eğitimi ayağa kaldırdık. Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz."

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