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Ticaret Bakanlığından 6,4 milyar TL'lik hamle! Tahsili için harekete geçildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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Ticaret Bakanlığından 6,4 milyar TL’lik hamle! Tahsili için harekete geçildi

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl yapılan denetimler kapsamında tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsili için harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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