Açılış Başkan Erdoğan’dan! Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete giriyor

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET TÜNEL DELME MAKİNASI AYNI ANDA KULLANILDI

Uraloğlu, projenin 'en'lerin ve 'ilk'lerin projesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor.

Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve iş birliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."

'KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI'NDA 5,15 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5,15 milyon yolcu taşındı. 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kâğıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu." açıklamasında bulundu.