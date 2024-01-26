Ev sahiplerine güzel haber! Hemen listeye bakın! 5 yıllık toplu ödeme alacaksınız

Örneğin, bir birey eğer emlak vergisi muafiyetinden habersiz olarak 7 yıl boyunca ödeme yapmışsa, geriye dönük olarak sadece son 5 yıl için iade talebinde bulunabileceği ifade ediliyor. Zaman aşımı nedeniyle kalan 2 yıl için iade talep edilemeyeceği vurgulanarak, vergi iadesinde dikkat edilmesi gereken noktalar belirtiliyor.

EMLAK VERGİSİ VE YEREL EKONOMİ