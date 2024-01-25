2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaş tablosu! Yasanın onaylanmasının ardından hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emekliye bu yılbaşında yapılan zam miktarı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken AK Parti zamma ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yapılacak artış TBMM'de de kabul edilirken Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. Öte yandan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve BAĞKUR emeklilerini sevindirecek bir haber geldi. Ocak ayında geçerli olacak zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Ayrıca, ek zam farklarıyla ilgili düzenleme yapıldı. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların yeni maaş tablosun A Haber ekranlarında yayınlandı. Uzman isimler yeni yasayı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68'E YÜKSELDİ
Emin Yılmaz Sosyal Güvenlik Müşaviri
Emeklilere refah payı adı altında maaşlarına ekleme oldu. Kendi içlerinde statüleri var ve bu statülere göre farlı maaşlar alıyorlar. Biz en düşük emekli maaşları baz alarak konuyu değerlendiriyoruz.
SSK 2000 ÖNCESİ EMEKLİ OLAN
2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.
2000 SONRASI EMEKLİ OLAN
Genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4 bin 723 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 6 bin 494 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 49 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
BAĞKUR (ESNAF) EMEKLİ OLAN
Kök maaşı 6 bin 820 liraydı. Enflasyon zammıyla yüzde 37,50 çıktığı için 9 bin 382 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 9 bin 725 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 10 bin 178 liraya yükseldiğini açıkladı.
BAĞKUR (TARIM) EMEKLİ OLAN
Kök maaşı 5 bin 420 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 7 bin 456 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 728 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 1 bin 911 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
EK ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası da SGK ödeme takvimini açıklayacak. Memur emeklisi maaş farkları için de tarih açıklandı.
Abdulkadir Selvi Gazeteci
Nisan ve Mayıs ayı enflasyon oranları çok yüksek olması ve onun ardından inişe geçmesi bekleniyor. Eğer mayıs ayı enflasyonu çok yüksek olursa o zaman yeniden değerlendirilebilir.
Ali Saydam İletişimci- Yazar
Enflasyonun yüksekliği ne kadar zam yapılırsa onu eritmeye muktedir şu anda. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına zam değil Türkiye'de enflasyonu kontrole almak asıl mesele.
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