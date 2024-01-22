Tüm gözler Merkez Bankası’nda! Yılın ilk faiz kararı ne olacak? | 25 Ocak 2024 PPK toplantısı faiz tahmini

2023'TE 34 PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.