Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, finans piyasaları tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilen yılın son toplantısında, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı. Şimdi ise gözler, 2024 Ocak ayına ait faiz toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?