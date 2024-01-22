Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
Merkez Bankası'nın faiz kararı, ocak ayının son haftalarında öne çıkan konulardan biri haline geldi. 2024 yılına ilişkin faiz politikasını belirlemek üzere gerçekleştirilecek olan Ocak toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni yılın ilk faiz kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak.
Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, finans piyasaları tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilen yılın son toplantısında, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı. Şimdi ise gözler, 2024 Ocak ayına ait faiz toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın 2024 yılı ilk faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.
ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası faizi yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5 seviyesine yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 40,00'tan yüzde 42,50'ye yükseltildi.
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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
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