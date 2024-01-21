TBMM’de yoğun mesai! Emekliye ek zam teklifi gündemde

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme Salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.