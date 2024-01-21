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Haberler Ekonomi Haberleri 1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur'lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...

1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur'lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur’lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...

Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi kapsamında, çalışma hayatı ve emeklilik konularında önemli reformlar geliştiriliyor. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bu değişiklikler, belirlenen bir takvim dahilinde hayata geçirilecek. Beş adımlı yeni düzenleme, çalışma hayatı ve emeklilik sisteminde dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Detaylı planlamalar, hem işçilerin hem de işverenlerin beklentilerini gözeterek, adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını amaçlıyor.

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Türkiye'nin geniş kesimlerini ilgilendiren kapsamlı reformları içeriyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar birçok kesimi hedefleyen bu reformlar, toplumsal kalkınma ve refahı artırmayı amaçlıyor. Çeşitli sektörleri ve sosyal grupları kucaklayan düzenlemeler, adaleti ve eşitliği gözeterek hayata geçirilecek. Peki erken emeklilik şartları neler? Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik geldi mi?

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında önemli reformlar hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını açıkladı.

EV KADININA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK

Yeni uygulama, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem öngörüyor. Ev kadınları, prim ödemelerini tamamladıklarında sosyal güvence ve emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Bu reform, ev kadınlarının ekonomik katılımını destekleyerek sosyal güvencelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Annelere yönelik erken emeklilik uygulamasıyla ise yıpranma benzeri prim günü kazanımları ve yaş indirimleri söz konusu olacak.

DEVLET HANGİ ÖDEMELERİ KARŞILAYACAK?

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL

Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL

Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

BAĞ-KUR PRİMİNDE DÜŞÜŞ

Yeni uygulama, 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartlarına düzenleme getiriyor. Bu düzenleme ile kadınlar için prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'ye düşecek.

Bu değişiklikle, 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Başlangıçta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak olan bu düzenleme, daha sonra genişletilebilir ve tüm Bağ-Kur'lulara yayılabilir.

Böylece esnaf, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına kavuşacak ve prim ödeme süresi kısalacak. Ayrıca, farklı kurumlarda çalışanlar da Bağ-Kur prim şartlarında avantajlı hale gelecekler.

FARKLI KURUMLARDA OLANLAR DA YARARLANACAK MI?

Daha önce SSK'ı çalışmış sonradan Bağ-Kur'lu olmuş sigortalılar da eğer Bağ-Kur'da 3.5 yılı doldurmuşlarsa yeni düzenleme gereği 9 bin gün yerine 7,200 gün ile emekli olabilecekler.

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