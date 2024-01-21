1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur’lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Türkiye'nin geniş kesimlerini ilgilendiren kapsamlı reformları içeriyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar birçok kesimi hedefleyen bu reformlar, toplumsal kalkınma ve refahı artırmayı amaçlıyor. Çeşitli sektörleri ve sosyal grupları kucaklayan düzenlemeler, adaleti ve eşitliği gözeterek hayata geçirilecek. Peki erken emeklilik şartları neler? Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik geldi mi?

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında önemli reformlar hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını açıkladı.