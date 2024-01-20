Kök aylıklarda "5510 Ek 19" detayına dikkat! Emekliye fark hesabı netleşti: Ek zamlar ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ek zam haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Yasa çıkar çıkmaz milyonlarca emekliye refah payı ve taban maaştan oluşan farklar ödenecek. Memur emeklilerine ise 1-3 aylık fark geliyor. İşte detaylar...
Tüm emeklilere zam farkı için kollar sıvandı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zam ile oluşan farkı almaya hazırlanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.
KİME, KAÇ AYLIK?
Memur emeklileri aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile oluşan fark önümüzdeki günlerde verilecek.
Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.
HAFTAYA GENEL KURUL'DA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise ek zam farkı verilmesi söz konusu olacak. Bu emeklilere Ocak maaşları yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi kapsamında yatırılmaya başladı. Ek zamla oluşan farklar da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, haftaya da Genel Kurul'a gelecek düzenleme yasalaşınca verilecek.
YENİ HESAP YAPILACAK
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre yasa çıktıktan sonra kök aylıklar yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak.
Daha sonra da çıkan tutar ve yapılan ödeme arasındaki fark hesaplara yatırılacak. Bu ay maaş gününde 7 bin 500 lira ödeme yapılana 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.
EN AZ 4.864 TL
Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.
SSK, BAĞ-KUR'LULARA NE YATIRILIYOR?
✖ Yüzde 37.57 zamlı kök aylık
✖ Aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme
✖ Kök aylık ve ek ödemenin toplamı 7 bin 500 liranın altında kalmışsa ilave ödeme (5510 Ek 19 kapsamında)
FARK NASIL HESAPLANACAK?
✖ Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6 artış yansıtılacak.
✖ Yüzde 4-5 ek ödeme hesaplanacak.
✖ Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek.
✖ Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.
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