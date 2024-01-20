Kök aylıklarda "5510 Ek 19" detayına dikkat! Emekliye fark hesabı netleşti: Ek zamlar ne zaman yatacak?

EN AZ 4.864 TL

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.