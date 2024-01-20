İlave istihdamda teşvik süresi uzatıldı! İşçi başına 221 bin 400 lirayı bulacak...

İLAVE İSTİHDAMDA TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

Çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar sürede prim teşviki sağlanacak. Yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulaması kapsamında aylık 4 bin 100 lira ile 30 bin 754 lira tutarında değişen tutarda destek verilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında ilave istihdama teşvik süresinin süresi uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor. Teşvik süresi 18 yaş ve üzeri kadın, 18-29 yaş arası erkek istihdamında 54 aya kadar çıkabiliyor. Böylece 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletme aylık 4 bin 100 lira üzerinden 54 aya kadar 221 bin 400 lira teşvik alabilecek. 31 Aralık 2025'e kadar sürecek uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanına yetki verildi.