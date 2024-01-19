Taşerona Kadro son durum ne? Torba yasada 90 bin taşerona kadro çıktı mı, var mı? 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine Kıdem, tazminat hakkı...
Güncel gelişmelerle birlikte taşerona kadro beklentisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun bir şekilde takip ediliyor. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadro umuduyla beklediği TBMM kararı üzerindeki geri sayım, taşeron işçilerinin dikkatini çekiyor. Torba yasa kapsamında gündeme gelecek konulardan biri olarak öne çıkan taşeron işçiler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) gibi birçok alanda çalışan işçilerin de içinde bulunduğu geniş bir kesimi etkileyecek. Peki taşerona kadro son durum ne?
Yeni yılda torba yasa görüşmelerinin devam etmesiyle birlikte, taşerona kadro beklentisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ardından çalışmalara ara verilmiş olsa da, Meclis'in tekrar açılmasıyla birlikte taşerona kadro beklentileri güçlenmiş durumda. Taşeron işçilere kadro verilmesi durumunda, 90 bin işçinin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki taşerona kadro son durum ne? Torba yasada 90 bin taşerona kadro çıktı mı, var mı?
TAŞERONA KADRO SON DURUM NE?
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
TAŞERONA KADRO TORBA YASA İÇERİĞİNDE VAR MI?
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.
TBMM'de bütçe çalışmalarının 25 Aralık'ta sona ermesinin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor.
İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
ESKİ BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU!
Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.
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