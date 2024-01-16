Emeklinin maaşı ne kadar artacak? Maaşlardaki zam oranı ne? İşte en düşük emekli maaşı tahmini

2 FORMÜL ÖNE ÇIKTI

Faruk Erdem: Bugün Kabine'de hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yapacak. Hazırlanan ek zam formüllerini hem Kabine'ye hem Başkan Erdoğan'a gösterecekler. Burada aslında 2 formül öne çıktı. Tüm emeklilerde ocak-temmuz zam eşitliği sağlanması. Burada ocak ve temmuz zamları birlikte düşünülerek Hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağ-Kur emeklilerine eşit zam verilmesi planı var. Bu noktada yüzde 7,43 refah payı eklenmesi ve toplamda yüzde 45 bandında zam yapılması masada. Temmuz ayında da aradaki fark kapanmış olacak. Şu anda bu formül öne çıkıyor.