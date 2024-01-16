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Emeklinin maaşı ne kadar artacak? Maaşlardaki zam oranı ne? İşte en düşük emekli maaşı tahmini

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Emeklinin maaşı ne kadar artacak? Maaşlardaki zam oranı ne? İşte en düşük emekli maaşı tahmini

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi önce Kabineyi sonra Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Enflasyonun üzerinde yapılması düşünülen iyileştirme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. Çalışma tamamlandı. Meclis gündemine gelecek düzenlemenin ay sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün yapılacak Kabine toplantısında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma, Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.

KÖK AYLIKLARA İLAVE ZAM

Öte yandan kök aylıklar yeniden hesaplanacak. Ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibarıyla verenler de yararlanacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

2 FORMÜL ÖNE ÇIKTI

Faruk Erdem: Bugün Kabine'de hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yapacak. Hazırlanan ek zam formüllerini hem Kabine'ye hem Başkan Erdoğan'a gösterecekler. Burada aslında 2 formül öne çıktı. Tüm emeklilerde ocak-temmuz zam eşitliği sağlanması. Burada ocak ve temmuz zamları birlikte düşünülerek Hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağ-Kur emeklilerine eşit zam verilmesi planı var. Bu noktada yüzde 7,43 refah payı eklenmesi ve toplamda yüzde 45 bandında zam yapılması masada. Temmuz ayında da aradaki fark kapanmış olacak. Şu anda bu formül öne çıkıyor.

ZAM EŞİTLEME PLANI

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı. Burada da bir eşitlik sağlama planı var. Yani ocak ayında zamların eşit olması konuşlan diğer formül. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,68 ila bir refah payı ile yüzde 49,25 zam yapılması söz konusu olabilir. Kusüratları burada saymazsak tüm kesimler aynı oradan eşit zam almış olacak. Bu planda bugün Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alacak.

TABAN MAAŞ HESAPLARI

Orasal artışta bu 2 formül gündemde tabi ama bunun yanında bir de taban maaş var. Şu anda taban maaş 7 bin 500 TL. Bunun içinde konuşulan 3 alternatif var. Yüzde 48 arttırılırsa 10 bin 875 TL olacak eğer yüzde 49,25 yükselirse 11 bin 194 TL olacak. Eğer ki 6 aylık enflasyona göre yükselirse yani yüzde 37,57 artarsa 10 bin 318 TL olacak. Hesaplamalara bakıldığı zaman taban maaşın 10 bin TL'nin üzerinde olacağını söyleyebiliriz.

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLUYOR! İŞTE FORMÜLLER

Birinci formül: Tüm emeklilerde Ocak-Temmuz zam eşitliği

Hesaplanan oran: Yüzde 45

Refah payı: 7.43 puan

İkinci formül: Tüm emeklilerde Ocak zam oranı eşitliği

Hesaplanan Oran: yüzde 49.25

Refah payı: 11.68 puan

EMEKLİNİN TABAN MAAŞINA ÜÇ ALTERNATİFLİ ARTIŞ

Yüzde 45 : 10.875 TL

Yüzde 49.25: 11.194 TL

Yüzde 37.57: 10.318 TL

HANGİ EMEKLİNİN MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Mevcut aylık: 7.500,00

Yüzde 37.57: 10.317,75

Yüzde 45: 10.875,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75

Mevcut Aylık: 8.000,00

Yüzde 37.57: 11.005,60

Yüzde 45: 11.600,00

Yüzde 49.25: 11.940,00

Mevcut aylık: 8.500,00

Yüzde 37.57: 11.693,45

Yüzde 45: 12.325,00

Yüzde 49.25: 12.686,25

Mevcut aylık: 10.000,00

Yüzde 37.57: 13.757,00

Yüzde 45: 14.500,00

Yüzde 49.25: 14.925,00

Mevcut aylık: 15.000,00

Yüzde 37.57: 20.635,50

Yüzde 45: 21.750,00

Yüzde 49.25: 22.387,50

Mevcut aylık: 20.000,00

Yüzde 37.57: 27.514,00

Yüzde 45: 29.000,00

Yüzde 49.25: 29.850,00

İşte en düşük emekli maaşı tahmini İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ
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