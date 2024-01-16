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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT'liler de yararlanacak

Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT'liler de yararlanacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibarıyla verenler de yararlanacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:56
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Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT’liler de yararlanacak

İşçi, esnaf, çiftçiye verilecek ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibariyle verenler de yararlanacak. Bu yıl içinde emekliliğe hak kazanan bütün SSK, Bağ-Kur'lulara ocak ayında yapılacak zamların tamamı yatacak.

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Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT’liler de yararlanacak

Kök aylıklar ilave zam sonrası açıklanacak. Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine oluşacak 5.4 puanlık fark oluşacak.

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Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT’liler de yararlanacak

Bu tablo dikkate alınarak işçi, çiftçi emeklerine yüzde 37.57 olan enflasyon farkına 4.5-5 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor. Bakanlıkların ortaya koyduğu bu tabloya karşın refah payında nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT’liler de yararlanacak

5.4 PUANLIK FARK DİKKATE ALINDI

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Emekli işçi, çiftçi ve esnafı kapsayan SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ise yüzde 37.57 oranında kaldı.

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Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT’liler de yararlanacak

Emekli grupları arasında 11.68 puanlık maaş zammı farkının giderilmesine yönelik çalışma tamamlandı. Bu yılın enflasyon tahminlerine göre ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda temmuzda SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri de yüzde 18.6 oranında zam alacak.