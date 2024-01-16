Milyonlarca emekliye ek zam! Kök aylıklar yeniden hesaplanacak | EYT'liler de yararlanacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibarıyla verenler de yararlanacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak.

Sabah Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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