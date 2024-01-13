Asgari ücret desteği artıyor! Kısa çalışma ödeneğine düzenleme yolda! TBMM emeklilere ek zam için toplanacak
AK Parti milletvekilleri asgari ücret desteğinin artırılmasına yönelik yasal düzenleme konusunda çalışmalarını tamamlarken TBMM'yi yoğun günler bekliyor. Asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemeye kadar kritik konular TBMM'nin gündeminde yer alacak. Diğer yandan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılması planlanan iyileştirme de Kabine toplantısı sonrasında teklif eklenecek. İşte detaylar...
Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞi 700 LİRAYA ÇIKACAK
AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı.
Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.
TEKLİF PAZARTESİ TBMM'YE SUNULACAK
Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaretinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.
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