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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...

Memur maaş zamlarının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programları kapsamındaki aylık ödemelerde yüzde 50’ye yakın bir artış gerçekleştirildiğini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar, zamlı maaşların ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Maaşlar yükseldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programları kapsamındaki aylık ödemelerde yüzde 50'ye yakın bir artışın gerçekleştirildiğini duyurdu. İşte zamlı ödemeler...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM MÜJDESİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi." açıklamasında bulundu.

İşte Göktaş'ın açıklamaları:

"Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.

5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

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