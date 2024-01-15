Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...

İşte Göktaş'ın açıklamaları:



"Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.



5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.