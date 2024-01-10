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SSK VE Bağ-Kur emeklisine zam sinyali

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2024
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SSK VE Bağ-Kur emeklisine zam sinyali

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Aylıklar oransal artışla iyileştirilecektir.

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