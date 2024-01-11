İstanbul’da taksimetre güncelleme kuyruğu

Cihazını güncelleyen taksici Şenol Akgül de yeni tarifeyi yeterli bulmadığını dile getirerek, "En azından asgari ücret değerinde, yüzde 35-40 gibi bir zam bekliyorduk ama gelen zam yüzde 28,09. Bu da bizi tatmin etmedi." dedi.

Bağcılar'daki merkezde cihazını güncelleyen taksici Bülent Buz ise taksimetre güncellemesi için 2 bin 950 lira aldıklarını belirterek, "Taksimetre zammı cumayı cumartesiye bağlayan gece devreye girecek. Normalde sıra Tekstil Kent'e kadar uzardı. Bu sefer kısa sürdü." diye konuştu.

UKOME'nin aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıkmıştı.