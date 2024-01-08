ZAMLI TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ SON DAKİKA 2024: İstanbul'da taksiye zam mı geldi, açılış ücreti ne kadar oldu?
"İstanbul'da taksi indi bindi ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Taksi indi-bindi ücreti 90 liraya çıktı. İşte 2024 zamlı taksi ücretleri...
"İstanbul'da taksiye zam mı geldi son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda, toplu taşıma ücretlerine zam kararı alındı. Peki, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi ücretleri 2024 zamlı tarife!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 90 LİRA OLDU
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.
OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.
İETT TEK BASIM 17,70 KURUŞ
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.
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