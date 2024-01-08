ZAMLI TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ SON DAKİKA 2024: İstanbul’da taksiye zam mı geldi, açılış ücreti ne kadar oldu?

"İstanbul'da taksiye zam mı geldi son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda, toplu taşıma ücretlerine zam kararı alındı. Peki, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi ücretleri 2024 zamlı tarife!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.