Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit yok

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 18 bin 780 denetim gerçekleştirdi. 602 milyon 225 bin lira idari para cezası uygulandı. İşte ayrıntılar...

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