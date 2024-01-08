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Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:13
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 18 bin 780 denetim gerçekleştirdi. 602 milyon 225 bin lira idari para cezası uygulandı. İşte ayrıntılar...
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Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit yok
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit yok
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