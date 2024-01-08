50 trilyon dolarllık fonlarla tarihi buluşma! Merkez Bankası ilk kez düzenleyecek





12 OCAK'TA GÖZLER MOODY'S'İN KARARINDA

PİYASALAR, cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moody's, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.