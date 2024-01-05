SSK, Bağkur’luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...

EMEKLİYE EK ZAM VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.

REFAH PAYI MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Bakanlığa SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor.

Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.