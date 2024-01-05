SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
Emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları kesinleştikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı açıklandı. Enflasyon farkının ardından gözler, refah payına çevrildi. Peki, Emeklilere refah payı verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ardından 2024 Ocak ayı emekli zammı netleşti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu zamda, emekli maaşlarına yüzde 37,57 oranında artış yapılacak. Bu gelişme, refah payı çalışmalarının da gündeme taşınmasına neden oldu.Peki, emeklilere ek zam ve refah payı var mı? İşte haberin detayları...
TÜİK ORANLARI AÇIKLADI
5 aylık enflasyon oranı yüzde 33.66 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyonunu da yüzde 2.93 olarak açıkladı. Böylece 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.57 çıktı. Bu artış bu ay ödenecek maaşlarda görülecek.
EMEKLİYE EK ZAM VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.
6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.
REFAH PAYI MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Bakanlığa SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor.
Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.
REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli zam oranları netleşirken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.
Bu gelişmeyle birlikte, 7500 lira alan en düşük maaşlı emeklilerin ne kadar alacakları merak konusu oldu.
Yapılan zamla birlikte 10 bin 316 lira alması gerektiğini düşünen en düşük emekli maaşı alan kişiler Meclis'ten çıkacak karar sonrasında net alacakları maaşları görecekler.
Meclis'te çalışma yapılarak kısa zamanda yeni en düşük emekli maaşının açıklanması bekleniyor.
İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar...
Mevcut Maaş: 7.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.317,75 TL
Mevcut Maaş: 7.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.455,32 TL
Mevcut Maaş: 7.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.592,89 TL
Mevcut Maaş: 7.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.730,46 TL
Mevcut Maaş: 7.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.868,03 TL
Mevcut Maaş: 8.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.005,60 TL
Mevcut Maaş: 8.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.143,17 TL
Mevcut Maaş: 8.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.280,74 TL
Mevcut Maaş: 8.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.418,31 TL
Mevcut Maaş: 8.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.555,88 TL
Mevcut Maaş: 8.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.693,45 TL
Mevcut Maaş: 8.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.831,02 TL
Mevcut Maaş: 8.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.968,59 TL
Mevcut Maaş: 8.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.106,16 TL
Mevcut Maaş: 8.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.243,73 TL
Mevcut Maaş: 9.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.381,30 TL
Mevcut Maaş: 9.050,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.450,09 TL
Mevcut Maaş: 9.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.518,87 TL
Mevcut Maaş: 9.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.656,44 TL
Mevcut Maaş: 9.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.794,01 TL
Mevcut Maaş: 9.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.931,58 TL
Mevcut Maaş: 9.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.069,15 TL
Mevcut Maaş: 9.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.206,72 TL
Mevcut Maaş: 9.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.344,29 TL
Mevcut Maaş: 9.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.481,86 TL
Mevcut Maaş: 9.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.619,43 TL
Mevcut Maaş: 10.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.757,00 TL
Mevcut Maaş: 10.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.894,57 TL
Mevcut Maaş: 10.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.032,14 TL
Mevcut Maaş: 10.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.169,71 TL
Mevcut Maaş: 10.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.307,28 TL
Mevcut Maaş: 10.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.444,85 TL
Mevcut Maaş: 10.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.582,42 TL
Mevcut Maaş: 10.700,00 TL
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99 TL
Mevcut Maaş: 10.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.857,56 TL
Mevcut Maaş: 10.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 14.995,13 TL
Mevcut Maaş: 11.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.132,70 TL
Mevcut Maaş: 11.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.270,27 TL
Mevcut Maaş: 11.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.407,84 TL
Mevcut Maaş: 11.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.545,41 TL
Mevcut Maaş: 11.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.682,98 TL
Mevcut Maaş: 11.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.820,55 TL
Mevcut Maaş: 11.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 15.958,12 TL
Mevcut Maaş: 11.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.095,69 TL
Mevcut Maaş: 11.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.233,26 TL
Mevcut Maaş: 11.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.370,83 TL
Mevcut Maaş: 12.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.508,40 TL
Mevcut Maaş: 12.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.645,97 TL
Mevcut Maaş: 12.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 16.783,54 TL
Mevcut Maaş: 12.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.058,68 TL
Mevcut Maaş: 12.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.196,25 TL
Mevcut Maaş: 12.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.333,82 TL
Mevcut Maaş: 12.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.471,39 TL
Mevcut Maaş: 12.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.608,96 TL
Mevcut Maaş: 12.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.746,53 TL
Mevcut Maaş: 13.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 17.884,10 TL
Mevcut Maaş: 14.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 19.259,80 TL
Mevcut Maaş: 15.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 20.635,50 TL
Mevcut Maaş: 16.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 22.011,20 TL
Mevcut Maaş: 17.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 23.386,90 TL
Mevcut Maaş: 18.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 24.762,60 TL
Mevcut Maaş: 19.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 26.138,30 TL
Mevcut Maaş: 20.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 27.514,00 TL
SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
➡Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
➡Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
➡Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
➡Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
➡Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
➡Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
➡Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
➡Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
➡Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
➡Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
➡Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
➡Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
➡Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
➡Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde alıyor.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
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- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
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