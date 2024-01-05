Türkiye’de en çok hangi marka otomobil satıldı? İstatistikler belli oldu | 2023’te en fazla satılan markalar: Renault, Fiat, Opel, Peugeot...

EN ÇOK SATAN SEGMENT

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 542.432 adetle %56,1 pay, B segmenti otomobiller 309.987 adetle %32 pay aldı.

EN ÇOK SUV ALINDI

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%51,1 pay, 493.957 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %26,6 pay ve 257.469 adet satış ile Sedan, %20,4 pay ve 196.854 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.