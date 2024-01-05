Kıdem tazminatı tavanı ne oldu? Kimler, ne kadar kıdem tazminatı alacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücrettir. Yol yemek gibi diğer sosyal yardımlar da kıdem tazminatının brütünün üzerine konularak hesap edilir.



Her bir tam yıl için bir brüt ücret tutarı şeklinde bir hesaplaması var.