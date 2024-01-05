Kıdem tazminatı tavanı ne oldu? Kimler, ne kadar kıdem tazminatı alacak? Uzman isim A Haber'de anlattı
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Son zamlarla yeni kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a sordu.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavanı ne tabanı ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücrettir. Yol yemek gibi diğer sosyal yardımlar da kıdem tazminatının brütünün üzerine konularak hesap edilir.
Her bir tam yıl için bir brüt ücret tutarı şeklinde bir hesaplaması var.
Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Gelir vergisi kesilmez.
İşçiye İvedilikle ödenmesi gerekir.
Bugün itibariyle kıdem tazminatı tabanı 20 bin 2 lira 50 kuruş.
Kıdem tazminatı tavanı de 35 bin 57 lira.
10 yıllık asgari ücretli bir kişinin kıdem tazminatı 200 bin 20 liraya geliyor.
10 yıllık tavan üzerinden çok yüksek maaş alan kişiler de en çok tavan üzerinden kıdem tazminatı alabiliyorlar. 350 bin 570 liraya geliyor.
Bunlar damga vergisi kesilmemiş halleri.
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