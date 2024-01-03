Engelli Aylığı ZAMLI TUTARLAR 2024 | Ocak %40-%69-%70 ve üzeri engelli maaşı ne kadar oldu? Güncel ödeme hesaplaması...
Engelli maaşları, Ocak ayıyla birlikte artış bekleyen konular arasında merakla bekleniyor. 2024 yılına girerken engelli vatandaşların maaşlarındaki olası bir zam, emekli ve memur maaşları gibi diğer sosyal yardımlarla birlikte değerlendiriliyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları da açıklanacak, bu da maaşlardaki artışın belirlenmesinde etkili olacak. Peki 2024 Ocak %40-%69-%70 ve üzeri engelli maaşı ne kadar oldu?
Yeni yılın başlamasıyla birlikte enflasyon farkları dikkate alınarak memur ve emekli maaşlarında artış yaşanacak. Bu genel zammın yanı sıra çeşitli sosyal yardımlar ve ödemelerde de değişiklikler bekleniyor. Bu kapsamda engelli aylıkları da merak konusu haline geldi. Hem engelli bireyler hem de aileleri, 2024 yılında engelli aylıklarında yaşanacak zamlar ve güncellemelerle ilgili bilgi bekliyor. İşte engelli maaşı alanlara yeni güncel ödeme tutarları...
Engelli Aylıkları 2024: Zamlı Hesaplar
Türkiye'de engelli aylıkları, yüzde 40-69 arasında engeli olan bireylere 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzerinde engeli olanlara ise 2811 lira 86 kuruş olarak ödenmekteydi.
Memur Zammının Etkisi: Yeni Aylık Miktarları
Beklenen yüzde 50'lik memur maaşı zammıyla birlikte, yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş, yüzde 70 ve üzerinde engeli olanlara ise 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılması bekleniyor. Engelli yakını aylığı da bu kapsamda 2811 lira 87 kuruşa çıkacak.
Geniş Kapsamlı Etkiler: Diğer Ödemelerdeki Değişiklikler
Memur zammının etkisi sadece engelli aylıklarıyla sınırlı kalmayacak. Bu zam, memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur ve tarım sigortasından emekli olan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanını, bedelli askerlik ücretini, engelli aylıklarını ve 65 yaş aylıklarını da etkileyecek.
Engelli Aylığından Yararlanmak İçin Rapor Oranı Yüzde Kaç Olmalı?
Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?
Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.
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