Şube müdürü 1/4 maaş zammı son dakika! 2024 Ocak zamlı şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi % 38 olacak.

Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşme % 15 eklenerek oran ortaya çıkacak. Yukarıda yer alan tahminlerin doğru çıkması halinde bu oran ise % 50 seviyesinde olacak.