Şube müdürü 1/4 maaş zammı son dakika! 2024 Ocak zamlı şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
"2024 Ocak şube müdürü maaşları ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 (bugün) tarihinde açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda alacaklarını zamlı maaşlarını merak ediyor. Peki, şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zam tablosu 2024!
3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda alacakları zamlı maaşlarını merakla bekliyor. İşte, 2024 Ocak ayında şube müdürü maaşlarına yapılacak zam tablosu...
2024 ZAMLI ŞUBE MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Şube müdür zamlı maaşlar henüz belli olmadı.
Ancak 32.451 lira olan şube müdürü maaşlarının zam sonrası 48.676 liraya yükselmesi bekleniyor.
2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, memur zammı resmi olarak netleşecek ve kamu çalışanları yeni maaşlarını öğrenebilecek.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi % 38 olacak.
Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşme % 15 eklenerek oran ortaya çıkacak. Yukarıda yer alan tahminlerin doğru çıkması halinde bu oran ise % 50 seviyesinde olacak.
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