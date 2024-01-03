2024 Özel Okul Fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? Ocak ayı Özel Okul zamlı fiyat listesi güncellendi

2024 Özel Okul Fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu sorusunun cevabı binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Yeni yıl zam oranlarının böylece açığa çıkması beklenirken özel okul fiyatlarının da güncellenmesi bekleniyor. Peki 2024 özel okul fiyatları ne kadar zamlandı?

2024 ÖZEL OKUL ZAMLI FİYAT LİSTESİ