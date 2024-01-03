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2024 Özel Okul Fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? Ocak ayı Özel Okul zamlı fiyat listesi güncellendi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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2024 Özel Okul Fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? Ocak ayı Özel Okul zamlı fiyat listesi güncellendi

Özel okul fiyat zamları binlerce veli tarafından yakından takip ediliyor. 2024 memur, emekli maaşlarının belli olması beklenirken bir yandan da gözler özel okul fiyatlarına yöneldi. Peki 2024 özel okul fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

2024 Özel Okul Fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu sorusunun cevabı binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Yeni yıl zam oranlarının böylece açığa çıkması beklenirken özel okul fiyatlarının da güncellenmesi bekleniyor. Peki 2024 özel okul fiyatları ne kadar zamlandı?

2024 ÖZEL OKUL ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte özel okul 2024 Ocak zamlarının netlik kazanması bekleniyor.

MEB'TEN ÖZEL OKUL ZAMLI FİYAT KARARI

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda özel okullarda ara sınıflara yapılacak zam oranına ilişkin yönetmeliğin 53'üncü maddesinde yer alan, "bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir" ibaresi, "yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir" şeklinde değiştirildi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu sene bir değişikliğe gidiyoruz, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık."

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