SED yardımı Zamlı Ödeme Tutarları | 2024 Ocak SED ödemeleri ne kadar, yüzde kaç arttı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, üniversite % artış tablosu

Sosyal devletin en öncelikli görevi ülkenin geleceği olan çocukları ve genç nesilleri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası yasal düzenlemeler ve politika belgelerinde hiçbir çocuğun zorunlu olmadığı sürece ailesinden ayrılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Gençlerin ve ailelerin ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlarının önlenmesi ve sorunlarını çözme becerisi kazanması ile hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan ve koruyucu ve önleyici bir sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle, çocuk ve gençler aile bütünlüğü içinde korunmakta ve sağlıklı gelişimleri desteklenmektedir.

Ayrıca sosyal ekonomik destek hizmeti ile tüm çocuklarımızın fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerden eşit şekilde yararlandırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması da sağlanmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti bu özelliği itibarıyla Bakanlığımızın öncelikli bir politika alanı olmuştur.

Bu çerçevede çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak, refah içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız hizmet sunumunda gelişen bütçe imkânlarına bağlı olarak hizmetler sürekli güçlendirilmektedir.

Kadim medeniyet anlayışımızda çocuklarımız emanetimizdir. Başta Kalkınma Planları olmak üzere üst politika belgeleri ve hükümet programlarında her daim çocuklara yönelik hizmetler önemsenen bir politika alanı olmuştur. Bu anlayış ile yıllara sair bir şekilde çocuklarımıza ayrılan bütçe imkânları artırılmakta, hizmet destekleri daha çok vatandaşımızı kapsayacak şekilde çeşitlendirilmekte ve kaynaklar ölçüsünde yaygınlaştırılmaktadır.

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