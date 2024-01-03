SED yardımı Zamlı Ödeme Tutarları | 2024 Ocak SED ödemeleri ne kadar, yüzde kaç arttı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, üniversite % artış tablosu
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte zamlanacak. İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri olan SED yardımlarının ise 2024 Ocak ayı itibarıyla yüzde kaç artacağı merak konusu oldu. Peki 2024 Ocak SED ödemeleri ne kadar, yüzde kaç arttı? İşte konuya ilişkin son detaylar...
2024 SED yardımı ödemeleri ne kadar oldu sorusunun cevabı destek ödemesinden yararlanan binlerce ihtiyaç sahibi ailenin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Memur maaş zammı oranında artış yapılan SED ödemeleri 3 Ocak'ta (bugün) açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. Peki 2024 Ocak SED ödemeleri ne kadar, yüzde kaç arttı? İşte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, üniversite % artış tablosu...
2024 SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belli olacak olan memur zammıyla ödemelere gelecek artış oranı da netlik kazanacak.
2023 Temmuz ayında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında arttı.
SED ÖDEME MİKTARLARI
Okul Öncesi Dönemde Olan Çocuk için: 2.421,53 Lira
İlköğretime Giden Çocuk için: 3.632,30 Lira
Ortaöğretime Giden Çocuk için: 3.874,45 Lira
Ortaöğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için: 2.421,53 Lira
Yüksek Öğretime Giden Çocuk için: 4.358,76 Lira
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler için: 1.937,22 Lira
Geçici Ekonomik Destek 1.Kat: 4.843,06 Lira
Geçici Ekonomik Destek 2.Kat: 9.686,12 Lira
Geçici Ekonomik Destek 3.Kat: 14.529,19 Lira
Korunma Altında iken Evlenen Kız Çocukları için: 25.489,8 Lira
SED ÖDEMESİ NEDİR?
Sosyal devletin en öncelikli görevi ülkenin geleceği olan çocukları ve genç nesilleri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası yasal düzenlemeler ve politika belgelerinde hiçbir çocuğun zorunlu olmadığı sürece ailesinden ayrılmaması gerektiği ifade edilmektedir.
Gençlerin ve ailelerin ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlarının önlenmesi ve sorunlarını çözme becerisi kazanması ile hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan ve koruyucu ve önleyici bir sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle, çocuk ve gençler aile bütünlüğü içinde korunmakta ve sağlıklı gelişimleri desteklenmektedir.
Ayrıca sosyal ekonomik destek hizmeti ile tüm çocuklarımızın fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerden eşit şekilde yararlandırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması da sağlanmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti bu özelliği itibarıyla Bakanlığımızın öncelikli bir politika alanı olmuştur.
Bu çerçevede çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak, refah içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız hizmet sunumunda gelişen bütçe imkânlarına bağlı olarak hizmetler sürekli güçlendirilmektedir.
Kadim medeniyet anlayışımızda çocuklarımız emanetimizdir. Başta Kalkınma Planları olmak üzere üst politika belgeleri ve hükümet programlarında her daim çocuklara yönelik hizmetler önemsenen bir politika alanı olmuştur. Bu anlayış ile yıllara sair bir şekilde çocuklarımıza ayrılan bütçe imkânları artırılmakta, hizmet destekleri daha çok vatandaşımızı kapsayacak şekilde çeşitlendirilmekte ve kaynaklar ölçüsünde yaygınlaştırılmaktadır.
NASIL YARARLANILIR:
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.
Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.
Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.
Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.
İSTENİLEN BELGELER
• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
• İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,
• Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.
• İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.
KİMLER SED ÖDEMESİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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