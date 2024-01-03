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Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? TÜİK 6 aylık enflasyon farkını açıkladı! İşte Aralık ayı enflasyonu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? TÜİK 6 aylık enflasyon farkını açıkladı! İşte Aralık ayı enflasyonu...

Asgari ücretin ardından TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını da duyurmasının ardından emekli maaşları ve memurlara yönelik zam oranı da belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak paylaştı. İşte zamlı yeni memur ve emekli maaşları...

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

YILLIK TÜFE RAKAMI DA BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

İŞTE ARALIK ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu.TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 960 TL

A Haber ekranlarına konuk olan Faruk Erdem yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı 32 bin 960 TL oldu" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 741 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 37,57 oldu. Yani 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak geldi. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Dolayısıyla memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 49,25 oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 959 lira 92 kuruş buna 32 bin 960 TL diyebiliriz. En düşük memur emeklisi 14 bin 741 lira 42 kuruş oldu.

İŞTE MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI

İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI

NE KADAR BEKLENİYORDU?

5 aylık TÜFE yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 çıkmıştı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu.

İYİLEŞTİRME GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca bir ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle taban aylık ödemesinin artırılması üzerinde konuşuluyor. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Hatta daha yüksek seviyeler de konuşuluyor. Örneğin; taban aylık ödemesi 10 bin lira yapılırsa, emeklilerin kök aylıklarına önce enflasyon zammı yansıtılacak, çıkan sonuç 10 bin liranın altındaysa yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. İyileştirme müjdesi için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, ek artışlar yasayla hayata geçirilecek. Hazırlanacak teklif 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'ye sevk edilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN?
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

BUGÜN NELER BELLİ OLDU?
■ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
■ MEMUR MAAŞLARI
■ MEMUR EMEKLİSİ AYLIKLARI
■ MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ (AİLE YARDIMI, TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ, EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ GİBİ...)
■ 65 YAŞ AYLIĞI DUL VE YETİM AYLIĞI
■ ENGELLİ AYLIĞI
■ KRONİK HASTALIK YARDIMI
■ SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
■ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
■ OCAK AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞI
■ EVDE BAKIM AYLIĞI

TEMMUZDA DA ARTIŞ VAR

Memurların ve emeklilerin maaşları Temmuz'da da artacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Bu arada tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

İşte en düşük memur maaşı İŞTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

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