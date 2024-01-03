Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...

Memur maaşlarındaki zam detayları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı gibi belirleyici unsurlarla şekilleniyor. 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, memur ve memur emeklileri için 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşmişti. Bu durum, memur kesimi için önemli bir gelişme olup, maaşlardaki güncellemelerin yanı sıra sosyal haklarda da değişikliklere işaret etmektedir. Peki doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı?

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