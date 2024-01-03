03 Ocak 2024, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...

Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde % kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...

3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları, memur maaşları üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Kademe, derece ve uzmanlık alanlarına göre farklı ücret alan memurlar, mevcut maaşlarının toplu sözleşme farkı ve yıllık enflasyon farkı gibi etkenlerle birleşmesi sonucunda yeni maaşlarını belirleyecekler. Özellikle doktor aylıkları, memur maaşları içerisinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyonun etkisiyle şekillenecek olan yeni maaşlar, memur kesiminin ekonomik durumu açısından büyük önem taşıyor.

Memur maaşlarındaki zam detayları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı gibi belirleyici unsurlarla şekilleniyor. 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, memur ve memur emeklileri için 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşmişti. Bu durum, memur kesimi için önemli bir gelişme olup, maaşlardaki güncellemelerin yanı sıra sosyal haklarda da değişikliklere işaret etmektedir. Peki doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı?

2024 Doktor, Uzman Doktor, Pratisyen Hekim Maaşları

Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte doktor, uzman doktor, pratisyen hekim maaş zam oranlarının netlik kazanacaktır.

Memur Maaşları Yüzde Kaç Artacak?

2024 yılına girmeden önce memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla şekillenecek. Bu süreçte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine yönelik yüzde 50'ye yakın bir zam beklentisi olduğunu dile getirdi. Kasım ayı enflasyon verilerine göre, temmuzdan kasıma kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2024 yılındaki zam hesaplamalarında temel bir faktör olarak öne çıkıyor.

Orta Vadeli Program ve Refah Payı İhtimali

Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ancak, kasım sonu itibarıyla enflasyon yüzde 61,98'e geriledi. Bu durum, refah payının da zam oranlarına eklenme ihtimalini gündeme getiriyor.

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