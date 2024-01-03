Dul-Yetim ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2024 | Dul ve Yetim aylığı ne kadar, yüzde (%) kaç oranında arttı? En düşük ve yüksek (ölüm aylığı) maaşlar kaç TL?

Emekli ve memur maaşı zam oranları için beklenti, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Yeni yıl ile birlikte memur ve emekli maaşlarından tutun, engelli maaşına, 65 yaş aylığına, evde bakım desteğine ve dul-yetim maaşlarına kadar birçok sosyal yardım kaleminden artış bekleniyor. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, yüzde (%) kaç oranında arttı? En düşük ve yüksek (ölüm aylığı) maaşlar kaç TL?

Dul ve Yetim Maaşlarında 2024 Zammı