Dul-Yetim ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2024 | Dul ve Yetim aylığı ne kadar, yüzde (%) kaç oranında arttı? En düşük ve yüksek (ölüm aylığı) maaşlar kaç TL?
Dul ve yetim maaşı zammı için geri sayım başladı ve vefat eden sigortalının yerine çocuklara ödenen ölüm aylığı ile eşlere ödenen dul maaşı, yeni yıl zamlarıyla birlikte gündemde önemli bir yer tutuyor. Yüzde 25, 50 ve 75 oranlarında ödenen dul ve yetim maaşları, farklı kategorilerdeki hak sahiplerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hak sahipleri ise Ocak ayından itibaren dul ve yetim maaşlarının yüzde 25, 50, 75 oranlarında artış gösterip görmeyeceğini merakla bekliyor. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, yüzde (%) kaç oranında arttı?
Emekli ve memur maaşı zam oranları için beklenti, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Yeni yıl ile birlikte memur ve emekli maaşlarından tutun, engelli maaşına, 65 yaş aylığına, evde bakım desteğine ve dul-yetim maaşlarına kadar birçok sosyal yardım kaleminden artış bekleniyor. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, yüzde (%) kaç oranında arttı? En düşük ve yüksek (ölüm aylığı) maaşlar kaç TL?
Dul ve Yetim Maaşlarında 2024 Zammı
Dul ve yetim maaşlarına yapılacak zamlar, 2024 yılında birçok hak sahibi için merak konusu olmaya devam ediyor. Emekli maaş zammının kesinleşmesinin ardından, hisse oranlarına göre yeni maaşlar belirlenecek.
Hisse Oranlarına Göre Yeni Maaşlar:
Vefat eden sigortalının yerine eşine ödenen hisse oranı çocuk olması durumunda %50 iken, çocuk olmaması durumunda bu oran %75'e yükseliyor. Çocuklara ise yetim maaşı %25 hisse oranında ödeniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, emeklilerin 5 aylık alacakları zam oranı %33,64 olarak belirlendi. Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranları resmi olarak duyurulacak. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından, enflasyona göre %33,64 oranında artış bekleniyor.
Örnek Hesaplamalar:
%50 hisse oranına sahip olanlar, Temmuz-Aralık aylarında 3.750 TL olan maaşlarını %33,64 artışla 5.011 TL'ye yükseltecekler.
%50 hisse oranına sahip olanlara yapılan 5.000 TL ödemeler, %33,64 artışla 6.682 TL'ye ulaşacak.
Çocuklara yapılan yetim maaşı ödemeleri de yüzde 25 hisse oranında gerçekleşiyor. Bu kapsamda, 1.875 TL ölüm aylığı alan çocukların maaşları %33,64 artışla 2.505 TL'ye çıkarken, 2.500 TL ölüm aylığı alanlara ise %33,64 artışla 3.341 TL ödeme yapılacak.
Diğer Ödemelerde Değişiklikler:
Emekli ve memur maaş zammının ardından evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemelerde de değişiklikler olacak. Ayrıca, eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin hisseleri oranına göre zamlar yapılacak.
Enflasyon ve Zamlı Maaş Ödemeleri:
Kasım ayında %3,28 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından, 2023 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak.
Ocak ayında zamlı maaşların yatıp yatmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, zamlı maaş ödemelerinin en geç Şubat ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar güncellenecektir.
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