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İslam Memiş'ten gram altın için bomba tahmin! Yıl ortası ve yıl sonu için rakam verdi! Sakın diyerek bir de uyarıda bulundu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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İslam Memiş’ten gram altın için bomba tahmin! Yıl ortası ve yıl sonu için rakam verdi! Sakın diyerek bir de uyarıda bulundu...

Gram altın fiyatları üst üste kırdığı rekorlarla dikkat çekerken Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında altının geleceğine yönelik tahminlerde bulundu. Memiş yaptığı açıklamada 202 yılının farklı aylarına ilişkin altın fiyatları için rakam verdi. İşte İslam Memiş'in altın tahmini...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 62 bin liraya yükseldi.

2071 LİRAYI GÖRDÜ

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 55 bin lira, en yüksek 2 milyon 71 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,2 artışla 2 milyon 62 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 924 milyon 314 bin 994,40 lira, işlem miktarı ise 447,75 kilogram oldu.

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ TAHMİN

Gram altının yükselişi sürerken A Haber ekranlarına konuk olan İslam Memiş altına yönelik yıl içindeki farklı dönemlere ilişkin tahminlerde bulundu.

YENİ REKORLAR YOLDA

Altın yeniden rekor tazeledi. 2070 lira seviyesi görüldü bugün. Önümüzdeki aylarda da yeni rekorlar göreceğiz.

3000 TL'Yİ GÖRECEK

Yılın ilk çeyreğinde 2200 lira seviyesi, yılın ortasında 2500- 2700 TL seviyesi, yılın zirvesi olarak da 3000 TL'yi görecek gibiyiz. Bir yandan dolar ve ons yükselecek.

ACİL KARAR VERMEYİN

Elinde altın bulunduranlar acil karar vermemeliler. Jeopolitik gelişmeler de altını yükseltiyor. Yıl içinde düğün planlayanlar bu rakamları bir alım fırsatı olarak görmeliler. Bu işin dip fiyatı 2000 TL olacak.

Gram altın için tarih verdi! Yükselecek mi?

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