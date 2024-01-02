İslam Memiş’ten gram altın için bomba tahmin! Yıl ortası ve yıl sonu için rakam verdi! Sakın diyerek bir de uyarıda bulundu...

2071 LİRAYI GÖRDÜ

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 55 bin lira, en yüksek 2 milyon 71 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,2 artışla 2 milyon 62 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.