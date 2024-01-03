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Haberler Galeri Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sadece memur maaşları değil, aynı zamanda sosyal destek alanların gelirleri de artacak. Memur maaş katsayısındaki artışın pek çok sosyal destek ödemesine etki etmesi bekleniyor. 2024 Ocak ayındaki memur maaş zammının beş aylık dönemde ulaştığı oran, yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için elde edilecek gelirin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki 2024 Ocak sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:36
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Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak SYD yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

2024 yılıyla birlikte, sadece memur maaşları değil, aynı zamanda sosyal destek alanların gelirlerinde de artış yaşanacak. Memur maaş katsayısındaki yükselişin, birçok sosyal yardım ödemesine etkisi olması bekleniyor. Özellikle 2024 Ocak ayındaki memur maaş zammının altı aylık dönemde ulaştığı oran, yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için elde edilecek geliri netleştirecek.

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Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak SYD yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

ENFLASYON SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

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Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak SYD yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için ödenen aylık 2.348 lira, Ocak ayında gerçekleşen memur maaş zammıyla birlikte 3.504 liraya yükseldi. 65 yaş aylığı için gelir kriteri de 2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelirin 3.800 lira 77 kuruşun altında olmasıydı; ancak bu tutar, yeni asgari ücretle birlikte 5.667 liraya çıktı.

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Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak SYD yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği, 5.097 lira tutarından 7.608 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte 11.334 lira 75 kuruşa çıktı.

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Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak SYD yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 lira, memur maaş zammıyla birlikte 2.797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 2.811 liradan 4.196 liraya yükseldi. Engelli aylığından yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin yeni asgari ücretle 5.667 lira olması gerekiyor.