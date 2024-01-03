HaberlerGaleriZamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sadece memur maaşları değil, aynı zamanda sosyal destek alanların gelirleri de artacak. Memur maaş katsayısındaki artışın pek çok sosyal destek ödemesine etki etmesi bekleniyor. 2024 Ocak ayındaki memur maaş zammının beş aylık dönemde ulaştığı oran, yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için elde edilecek gelirin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki 2024 Ocak sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:36Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:36