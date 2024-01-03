Araştırma Görevlisi zamlı maaşları 2024 Ocak | Profesör 1/4-Araştırma Görevlisi 7/1 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı? İşte yeni aylık hesaplaması
Üniversitelerde araştırma görevlisi ve profesör olarak görev yapan akademisyenler, 2024 yılı Ocak ayında güncellenen maaşları merakla bekliyor. TÜİK tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak enflasyon oranları, memur maaş zammını belirleyecek ve akademik kadrodaki araştırma görevlileri ile profesörlerin maaşlarını etkileyecek. 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Ocak ayındaki yüzde 15 zam alacakları kesinleşmiş olan akademik kadro, enflasyon oranlarına bağlı olarak maaşlarında güncellemeler görecek.
Üniversitelerde araştırma görevlisi ve profesör olarak görev yapan akademisyenler, 2024 yılına ait güncellenen maaşlarını heyecanla bekliyor. 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları, sadece genel memur maaşlarını değil, aynı zamanda akademik kadrodaki araştırma görevlileri ve profesörlerin maaşlarını da belirlemede etkili olacak. Peki Profesör 1/4-Araştırma Görevlisi 7/1 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı? İşte yeni aylık hesaplaması...
2024 Araştırma Görevlisi-Profesör Maaşları
Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte zamlı araştırma görevlisi, profesör maaşları ahaber.com.tr'de olacak.
Zam Oranlarına Göre Kim Ne Kadar Alacak?
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 71.926,13
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 72.089,75
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 72.354,43
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.472,98
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.580,97
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.755,67
Enflasyon Rakamları ve Zammın Belirlenmesi
2024 yılına girmeden önce memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla şekillenecek. Bu süreçte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun Açıklamaları
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine yönelik yüzde 50'ye yakın bir zam beklentisi olduğunu dile getirdi. Kasım ayı enflasyon verilerine göre, temmuzdan kasıma kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2024 yılındaki zam hesaplamalarında temel bir faktör olarak öne çıkıyor.
Orta Vadeli Program ve Refah Payı İhtimali
Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ancak, kasım sonu itibarıyla enflasyon yüzde 61,98'e geriledi. Bu durum, refah payının da zam oranlarına eklenme ihtimalini gündeme getiriyor.
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