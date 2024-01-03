Araştırma Görevlisi zamlı maaşları 2024 Ocak | Profesör 1/4-Araştırma Görevlisi 7/1 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı? İşte yeni aylık hesaplaması

Üniversitelerde araştırma görevlisi ve profesör olarak görev yapan akademisyenler, 2024 yılına ait güncellenen maaşlarını heyecanla bekliyor. 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları, sadece genel memur maaşlarını değil, aynı zamanda akademik kadrodaki araştırma görevlileri ve profesörlerin maaşlarını da belirlemede etkili olacak. Peki Profesör 1/4-Araştırma Görevlisi 7/1 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı? İşte yeni aylık hesaplaması...

2024 Araştırma Görevlisi-Profesör Maaşları