Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek: Mayıs ayına kadar devletten

19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar vatandaşa verilen doğalgaz destek tutarı 72 milyar TL'ye ulaştı.