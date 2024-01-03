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İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?

Ocak ayında gerçekleşecek memur zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranına bağlı olarak netlik kazanacak. Bu süreçte tüm kamu görevlilerini kapsayan hesaplamalar yapılırken, imam-hatip, ve vaizlerin maaşları da büyük bir merakla bekleniyor. Peki İmam, hatip, vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?

Ocak ayındaki memur zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranına bağlı olarak netleşecek. Bu süreçte, farklı branşlardaki memurların maaşları üzerinde hesaplamalar başlamış durumda. Özellikle imamlar, hatipler ve vaizlerin maaşları da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

2024 İmam-Hatip-Vaiz Maaşları

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

💵2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

💵2024 ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Orta Vadeli Program ve Refah Payı İhtimali

Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ancak, kasım sonu itibarıyla enflasyon yüzde 61,98'e geriledi. Bu durum, refah payının da zam oranlarına eklenme ihtimalini gündeme getiriyor.

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