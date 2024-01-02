2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? 60 bine yakın personel alımı yapılacak
Devlet kurumları 2024 yılında 60 bine yakın memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum hangi birim için kaç personeli istihdam edecek? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
Kamu Personeli işe alım ilanlarını yakından takip edenler Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara ilgi gösteriyor. 2024 yılı Meclis bütçe görüşmelerinde çok sayıda bakanlık tarafından ne kadar personel alınacağı açıklandı. 2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
Kamu personeli işe alım ilanlarını yakından takip edenler gözlerini artık bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara çevirmiş durumda. 2024 yılı bütçe görüşmelerinde binlerce kişinin bakanlıklar tarafından istihdam edileceğin duyuruldu. Bu kapsamda 2024 yılında binlerce kişi kamuda istihdam edilecek.
Şimdiye kadar 8 bakanlığın yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında istihdam rakamları açıklandı. Diğer bakanlıklar içinde önümüzdeki günlerde ilan metni yayınlanması bekleniyor. İşte personel alım sayıları…
TİCARET BAKANLIĞI
2024 bütçesinden bin 500 kadrolu memur alımı yapacak. Merkez teşkilat için Ankara'ya 125, Ticaret İl Müdürlükleri için bin, Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlükleri için taşraya 350, Serbest Bölge Müdürlükleri için 25 personel alımı olacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2024 bütçesinden 12 bin 890 personel alımı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel, Jandarma Genel Komutanlığı 408 subay ve 2380 astsubay alımı yapacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI
2024 bütçesinden 27 bin personel alımı yapılacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için de alım yapılması bekleniyor. Şu anda alınması planlanan branşlar ise şöyle:
Diyetisyen: 1
Ebe: 9
Hemşire: 2
Sağlık Memuru: 25
Sağlık Teknikeri: 1
Tabip: 3 bin 498
Uzman Tabip: 23 bin 464
AİLE BAKANLIĞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 bütçesinden 2 bin 192 engelli personel alımı yapacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Bakanlık 2024 bütçesinden toplan 2021 personel alımı yapacak. Gençlik çalışanı sayısı 1071 olacak, 950 antrenör istihdam edilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bakanlık 2024 bütçesinden 7 bin kadrolu personel alımı yapacak. İşte alım yapılması planlananlar alanlar:
Tarım İşçisi: 1500
Destek Personeli: 1443
Büro Personeli: 1088
Ziraat Mühendisi: 982
Veteriner Hekim: 652
Şoför: 487
Gıda Mühendisi: 193
Orman Muhafaza Memuru: 162
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155
Orman Mühendisi: 81
Laborant: 56
Biolog: 33
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18
Harita Mühendisi: 15
Kimya Mühendisi: 14
Bilgisayar Mühendisi: 6
İnşaat Mühendisi: 6
Gemi Adamı: 2
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Bakanlık 2024 bütçesinden bin 500 personel alımı yapacak ve burada ciddi bir istihdam oluşturacak.
ADALET BAKANLIĞI
Bakanlık 2024 bütçesinden 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için alım yapılması bekleniyor.
GELİR İRADESİ BAŞKANLIĞI
Gelir İradesi Başkanlığı 2024 bütçesinden bin 271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. 2024 yılında binlerce kişi istihdam edilecek. Diğer bakanlıklar içinde önümüzdeki günlerde alım ilanları bekleniyor. Diğer kamu personel alımı ilanlarının da belli olmasıyla 2024 yılında istihdamın 60 bine yakın olması bekleniyor.
MEB'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.
Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:
"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
EN DÜŞÜK MAAŞ 33 BİN TL OLACAK
Halen 22 bin TL olan en düşük devlet memuru maaşının, 2024'te yüzde 50 oranında artırılarak 33 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Böylece, önümüzdeki yıl kamu kurumlarında işe başlayacak personeller en az bu rakam üzerinden maaş alacak.
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