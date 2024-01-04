Ocak 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşerona ek zam var mı?

Bu ay en düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi.

Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.