Ocak 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?
"Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu?", "2024 ilave tediye ikramiyesi kaç TL oldu?" gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor. Kamu işçilerini yakından ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı. Yılda iki kez verilen ek ödemeler, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. İşte haberin detayları...
Türkiye genelindeki kamu işçilerini yakından ilgilendiren haber geldi. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek olan ilave tediye ödemelerinin tarihleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ilave tediye ödeme tarihleri 2024!
2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Henüz zamlı ödemeler açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi.
Bu ay en düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi.
Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.
KAMU İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
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