AJet ruhsatı aldı! Havada yeni dönem

Uraloğlu, oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama adına THY ve Anadolu Jet'in yeni yapılanması kararı alınarak Anadolu Jet'in "AJet"e dönüştürüldüğüne işaret etti.

Geçen yıl 28 Ağustos'ta bunun için ilk müracaatın gerçekleştirildiğini, eylülde ise ön iznin verildiğini ve aralıkta da ruhsat için başvuru yapıldığını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerekli incelemeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle takip ettik ve bugün itibarıyla AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. Geçen yılın sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini açtık. Yılı havacılıkla kapattık. Yine yeni yılın ilk mesaisini havacılıkla açıyoruz. THY kırmızı, AJet'in ise havacılığı işaret eden mavi bir logosu oldu. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik. Yolculara konforlu seyahat imkanı sunacak. Havacılıkta faaliyet gösteren 14 şirketimiz var. 11'i yük ve yolcu taşıyor, 3'ü de kargo taşıyor. THY gibi Anadolu Jet'in de yakın coğrafyamızda marka olacağıyla ilgili tereddüdümüz yok. Bundan sonraki ihracat rakamlarını THY ve AJet olarak ayrı ayrı alacağız."