CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı Ömer Bulut! İstanbul için çözüm önerilerini açıkladı

KAMPANYALAR

Okuyucumuz soruyor... Türkiye genelinde 50 bin konut kampanyası vardı... Ne oldu?

Soruyu... TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ilettik...

Dedi ki:

Evet... 50 bin konut kampanyamız vardı... Nerede ise konutların tamamı teslim edildi.

Sonra... Bir kampanyamız daha var... 100 bin konut... Arsa üretiminde zorlandığımız birkaç yer dışında, inşaatların hepsi başladı... Teslim edilenler var.

Ayrıca... Bütün bunların dışında... Türkiye genelinde 250 bin sosyal konutun 61 binini ihale etmiş durumdayız.