Altın, Döviz, Borsa yılı nasıl kapatıyor? Yeni yılda piyasa beklentisi ne?
2023 yılı ekonomik açıdan zor bir yıldı. Hem Türkiye’de hem dünyada enflasyon konuşuldu. Peki piyasalar 2023 yılını nasıl kapattı? 2023'te en çok ne kazandırdı? 2024 yılının beklentileri neler? Detayları para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında anlattı.
Uluslararası piyasalar 2023 yılını tamamladı son rakamlar belli oldu. Yılın en çok kazandıran yatırım araçları neler? Yeni yılda altın, döviz ve borsa da ne olacak? A Haber canlı yayınında her sene sonunda olduğu gibi yatırım araçları değerlendirildi. Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı detayları aktardı.
İşte 2023 yılı piyasa değerlendirmesi;
2023'TE YİNE ŞAMPİYON GRAM ALTIN OLDU!
Gram altın hem ONS fiyatından etkileniyor hem de dolardan etkileniyor. Bu yıl yüzde80'in üzerinde değer kazandı. Bizim için zor bir yıldı yılın balında yaşanan deprem felaketi, yıl ortasında yaşanan seçim belirsizliği piyasayı kilitledi diyebiliriz. Bu durumda da güvenli liman olarak altın tercih edildi.
Altın'dan sonra Euro'da da ciddi bir kazanç oluştu. Euro'nun performansı doları geçti çünkü Euro dolar karşısında değer buldu. Asıl performansı hem ekonomik politikası tarafında faiz artırımının devam etmesi hem de Amerika merkez bankasının faiz arttırılmasının sonlanması ve indirimin daha fazla konuşulması doların değer kaybetmesine sebep oldu. O yüzden Euro'nun performansı dolara göre daha iyi oldu.
GÜMÜŞ SALGINDAN BERİ ATAK YAPTI!
Gümüş bizim için yeşil enerji. Ülkemizin de ciddi anlamda teşvik durumu var bu konuda çünkü güneş panellerinde, rüzgar güllerinde gümüş kullanılıyor. Gümüşün önümüzde ki yıllarda altından daha fazla ayrışmasını bekleyebiliriz.
BORSA'DA FAİZ ARTIRIMLARIYLA BİRLİKTE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ YAŞANDI!
2023'te yüzde 50 oranında bir artış sağlandı fakat geldiğimiz noktada son çeyrekte bir düşüş var. Aslında bu bir yükselişin düşüşü olarak değerlendirebiliriz. Çok ciddi halka arzlar oldu. 4 milyon yatırımcıyla başlayan halka arz yıl sonu 8 milyonun üzerine çıkan bir yatırımcıya ulaştık. Zirveden sadece yüzde 14 aşağıdayız yeniden 7500 7800 puanların üzerinde yükselişleri konuşabiliriz. Bir miktar düşüşün olması gayet normal. Yabancı yatırımcıların gözü üzerimizde.
2024'TE NASIL BİR YATIRIM STRATEJİSİ İZLENMELİ?
Düz hesap şöyle yapıyoruz eğer dövizde bir artış olacaksa gram altında da aynı paralelde de bir artış bekliyoruz. Çünkü enflasyonda ki artışın gram altında ki hesaplaması da yine 2500 TL seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu da yüzde 25'lik bir yükselişe denk geliyor.
ALTIN'IN 2024 HEDEFLERİ, YÜKSELİŞLERİ…
ONS altında en önemli seviye 2100 dolar seviyesidir. Bu da iç piyasa da gram altının 3000 TL'ye kadar yükselmesi beklenebilir. Jeopolitik risk, enflasyon baskısı, seçimlerden çıkacak sonuçlar dünyada ki global yatırımcıyı altına yönlendirebilir.
2024'TE FAİZ İNDİRİMLERİ
Ekonomi yönetiminin ticaret yapan kişilerle iletişim halinde olması, yabancı yatırımcılarla iletişim halinde olması pozitif ve en güzel gelişmelerden bir tanesidir. Enflasyonda düşüş olması için enflasyon-faiz makasının kapanması lazım o saatten sonra düşüşü konuşabilir bu da mayıs sonrasına denk gelebilir.
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