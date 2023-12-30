Altın, Döviz, Borsa yılı nasıl kapatıyor? Yeni yılda piyasa beklentisi ne?

İşte 2023 yılı piyasa değerlendirmesi;

2023'TE YİNE ŞAMPİYON GRAM ALTIN OLDU!

Gram altın hem ONS fiyatından etkileniyor hem de dolardan etkileniyor. Bu yıl yüzde80'in üzerinde değer kazandı. Bizim için zor bir yıldı yılın balında yaşanan deprem felaketi, yıl ortasında yaşanan seçim belirsizliği piyasayı kilitledi diyebiliriz. Bu durumda da güvenli liman olarak altın tercih edildi.

Altın'dan sonra Euro'da da ciddi bir kazanç oluştu. Euro'nun performansı doları geçti çünkü Euro dolar karşısında değer buldu. Asıl performansı hem ekonomik politikası tarafında faiz artırımının devam etmesi hem de Amerika merkez bankasının faiz arttırılmasının sonlanması ve indirimin daha fazla konuşulması doların değer kaybetmesine sebep oldu. O yüzden Euro'nun performansı dolara göre daha iyi oldu.