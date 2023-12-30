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EPDK 2024 ocak ayı elektrik tarifelerini belirledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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EPDK 2024 ocak ayı elektrik tarifelerini belirledi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

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