KALDI GERİYE 4 GÜN! SSK Bağkur'luya zam tablosu oluştu! Emekli maaşı 7500, 8000, 8500 TL olanlar...
Asgari ücret zammının ardından gözler, memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları, emekli maaşı zammının belirlenmesinde önemli bir faktör olacak. 6 aylık enflasyon farkı, bu verilerle birlikte netleşecek ve milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak. Kesin oran, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. İşte 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu!
SSK/Bağkur emekli maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. Geriye sadece 1 veri kaldı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar netleşmiş olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 5 aylık enflasyona farkına göre kuruşu kuruşuna zam hesabı!
2024 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Bununla beraber 2023 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.
6 aylık enflasyon oranı sonrası refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı belli olacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşti.
Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.
SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.344,00 TL
Mevcut maaş: 7.600,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.481,92 TL
Mevcut maaş: 7.900,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.895,68 TL
Mevcut maaş: 8.000,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.033,60 TL
Mevcut maaş: 8.100,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.171,52 TL
Mevcut maaş: 8.200,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.309,44 TL
Mevcut maaş: 8.700,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.999,04 TL
Mevcut maaş: 8.800,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.136,96 TL
Mevcut maaş: 8.900,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.274,88 TL
Mevcut maaş: 9.000,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.412,80 TL
Mevcut maaş: 9.400,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.964,48 TL
Mevcut maaş: 9.500,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.102,40 TL
Mevcut maaş: 9.600,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.240,32 TL
Mevcut maaş: 9.700,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.378,24 TL
Mevcut maaş: 9.800,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.516,16 TL
Mevcut maaş: 9.900,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.654,08 TL
Mevcut maaş: 10.000,00 TL
◼Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.792,00 TL
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