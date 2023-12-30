KALDI GERİYE 4 GÜN! SSK Bağkur’luya zam tablosu oluştu! Emekli maaşı 7500, 8000, 8500 TL olanlar...

SSK/Bağkur emekli maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. Geriye sadece 1 veri kaldı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar netleşmiş olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 5 aylık enflasyona farkına göre kuruşu kuruşuna zam hesabı!