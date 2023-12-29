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Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı: Resmen sona eriyor! İşte tarih...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Merkez Bankası’ndan flaş KKM kararı: Resmen sona eriyor! İşte tarih...

Son dakika... Kur Korumalı Mevduat dönemi resmen sona eriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre (TCMB) ,1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Diğer yandan döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek. İşte Merkez'den gelen kritik açıklamanın detayları...

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

KKM'DE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

SÜRE UZATILMIŞTI

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

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