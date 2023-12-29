Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...

YENİ MAAŞ ETKİSİ

Kampanyalardaki tutarların yeni yılla birlikte daha da büyümesi söz konusu olabilecek. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 50'ye varan oranda zamlanacak maaşlar da etkili olacak.

Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor. Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak.

Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.