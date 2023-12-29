Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...
Yeni yıla sayılı günler kala, banka promosyon ödemeleri merak konusu oluyor. Bankalar, müşteri çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak amacıyla çeşitli avantajlı teklifler sunuyor. Yeni emekli olacak vatandaşlar ve maaşını başka bankaya taşımak isteyenler, 2024 Ocak ayı için promosyon miktarlarını araştırıyor. İşte haberin detayları...
Yeni yıla yaklaşırken emekliler, dul ve yetimler için bankaların sunduğu promosyonların, 2024 yılında zamlı maaşlarla birlikte daha da artması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada 2024? İşte konuya ilişkin detaylar...
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar yılın son günlerinde hareketlendi.
EYT'liler de dahil emekliler 12 bin 500 liraya varan promosyon alabilirken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeme yapıyor. Bir emekli yakınını getiren 12 bin 750 lira alabiliyor.
YENİ MAAŞ ETKİSİ
Kampanyalardaki tutarların yeni yılla birlikte daha da büyümesi söz konusu olabilecek. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 50'ye varan oranda zamlanacak maaşlar da etkili olacak.
Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor. Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak.
Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen promosyon tutarları şu şekilde:
🔹AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para.
🔹DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…
🔹FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
🔹GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.
🔹HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
🔹 ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.
🔹İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
🔹 KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
🔹ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
🔹QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.
🔹TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
🔹TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.
🔹 VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
🔹 YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.
🔹ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
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- Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...
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