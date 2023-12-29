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Doğal gaz fiyatlarına zam geldi mi? Ocak ayında doğal gaz fiyatları artacak mı? BOTAŞ duyurdu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Doğal gaz fiyatlarına zam geldi mi? Ocak ayında doğal gaz fiyatları artacak mı? BOTAŞ duyurdu...

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada yılbaşından itibaren ocak ayında doğal gaz satış tarifelerine yönelik detaylara yer verildi. Doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. İşte detaylar...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

AYLIK HESAPLANIYOR

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

UKRAYNA SONRASI EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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