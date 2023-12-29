DASK’tan zorunlu deprem sigortası teminatlarıyla ilgili flaş açıklama! 1 Ocak’tan itibaren...

"DASK OLARAK HEDEFİMİZ, YÜZDE 100 SİGORTALILIK"

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK'ın gelecek yılın ikinci yarısında sel başta olmak üzere tüm doğal afetlere teminat sağlar hale geleceği belirtilerek, "DASK olarak hedefimiz, yüzde 100 sigortalılık. Bu doğrultuda aralıksız çalışıyor, her vesileyle vatandaşlarımıza sigortanın önemini anlatmaya gayret ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm vatandaşların evlerini DASK güvencesi altına alması gerektiği kaydedilen açıklamada, süresi dolan poliçelerin yenilenmesi ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatların güncellenmesi çağırısında bulunuldu.