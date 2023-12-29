DASK'tan zorunlu deprem sigortası teminatlarıyla ilgili flaş açıklama! 1 Ocak'tan itibaren...
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 sonrası olan poliçelerin teminatlarının her ay enflasyon oranında artacağını açıkladı. Yapılan açıklamada bu sayede sigortalıların teminatlarının güncel kalmasının amaçlandığını bildirdi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortalarında poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatlarının her ay enflasyon oranında artacağını, bu sayede sigortalıların teminatlarının güncel kalmasının amaçlandığını bildirdi.
DASK'tan yapılan açıklamada, zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarının yükselerek 640 bin liradan 1 milyon 272 bin liraya çıkarıldığı hatırlatıldı.
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelinin betonarme konutlar için 3 bin 16 liradan 6 bin liraya, diğer konutlar için 2 bin 80 liradan 4 bin liraya yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu doğrultuda, poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatları her ay enflasyon oranında artacaktır. Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlanmıştır. Mevcutta poliçesi bulunan sigortalılarımız da teminatlarını iki katına çıkarabilir ve enflasyon korumasından faydalanarak olası bir depreme karşı daha büyük güvence sağlayabilirler. Bunun için, acentelerine, banka şubelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak, oldukça düşük maliyetli ek prim ödemesi yaparak poliçe eki düzenlemeleri yeterli olacaktır. Bizler bu vesile ile poliçesi olmayan vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya, zaten poliçesi olan sigortalılarımızı da poliçe teminatlarını güncellemeye çağırıyoruz. Hatta hepimiz için yeni yılın ilk işi bu olsun. Zira, Kahramanmaraş depreminin ardından yaşadığımız can kayıplarımızın telafisi maalesef yok ama sigorta sayesinde maddi kayıplarımızı bir nebze de olsa yerine koymak mümkün oldu."
"DASK OLARAK HEDEFİMİZ, YÜZDE 100 SİGORTALILIK"
Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK'ın gelecek yılın ikinci yarısında sel başta olmak üzere tüm doğal afetlere teminat sağlar hale geleceği belirtilerek, "DASK olarak hedefimiz, yüzde 100 sigortalılık. Bu doğrultuda aralıksız çalışıyor, her vesileyle vatandaşlarımıza sigortanın önemini anlatmaya gayret ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Tüm vatandaşların evlerini DASK güvencesi altına alması gerektiği kaydedilen açıklamada, süresi dolan poliçelerin yenilenmesi ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatların güncellenmesi çağırısında bulunuldu.
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