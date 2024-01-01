Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bilete kaç para çıkıyor?

Milli Piyango 2024 biletleri, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı tipte satışa sunuluyor. Her yıl düzenlenen Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta! 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde tam biletin büyük ikramiye tutarı merak konusu oluyor. Bu yılki çekilişte tam bilet alarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler araştırmalar yapıyor. Peki, Milli Piyango 2024 tam bilete kaç para çıkıyor? İşte haberin detayları...